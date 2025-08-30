UnTER ratificó el rechazó a la oferta salarial y exigió urgente convocatoria a paritaria 

El Plenario de Secretarixs Generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla “paupérrima” y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.

Con la participación de representantes de las 18 seccionales, el Plenario que se desarrolló por plataforma virtual el viernes 29 de agosto, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al gobierno provincial la derogación de las auditorías médicas.

El Plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a lxs legisladorxs provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de lxs docentes en las instituciones rionegrinas.