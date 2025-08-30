La Agencia de Recaudación moderniza servicios para simplificar gestiones

La Agencia de Recaudación de Río Negro avanza en un proceso de renovación tecnológica que pone a disposición de los contribuyentes plataformas más ágiles, intuitivas y estéticamente mejoradas, con el propósito de brindar mayor simplicidad y accesibilidad en cada gestión.

Mediante un modelo Web Enabled, una plataforma que facilita el acceso y la gestión de información en línea de forma ágil y segura, los servicios están disponibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que permite operar de manera 100% online, en cualquier momento y lugar. Se trata de un trabajo realizado íntegramente por personal del área de tecnologías de la información del organismo.

La Oficina Virtual se consolidó como un canal fundamental de atención digital, generando en lo que va del año más de 26.000 tickets. Allí, cada contribuyente puede realizar trámites con la misma validez que en forma presencial, accediendo además a su información fiscal completa: domicilios registrados, tributos a su nombre y demás datos que anteriormente no estaban disponibles en línea.

El servicio de planes de pago también fue modernizado, permitiendo regularizar deudas y consultar planes vigentes a través de la web, con la misma seguridad y respaldo que en una oficina física.

Todas estas gestiones se realizan con clave fiscal de la Agencia ART Provincia de Río Negro, lo que garantiza un canal seguro y confiable gracias a sus medidas de validación y protección en el acceso.

A estos servicios se suman opciones como la suscripción a boletas por correo electrónico y la adhesión al débito automático, que simplifican el cumplimiento tributario. Asimismo, desde el organismo se continúa trabajando en la actualización de todos los servicios digitales existentes, como así también en nuevos desarrollos.

Con este proceso de modernización, la Agencia reafirma su compromiso de continuar trabajando en la simplificación de trámites, asegurando que cada contribuyente pueda acceder, operar y gestionar de manera más simple, segura y eficiente.