Río Negro participa del Nacional de Personas Mayores en Salta

10 horas ago

Una delegación de 60 rionegrinos y rionegrinas arribó al norte del país para participar de la final de los Juegos Nacionales Adultos Mayores, la cual se extenderá hasta el viernes 5 de septiembre.

En este sentido, el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, quien acompañó a las y los representantes rionegrinos afirmó que “este evento es una celebración para nuestras personas mayores, esperamos que puedan disfrutar de la experiencia más allá de los resultados” y agregó que “los Juegos les dan una motivación extra para hacer actividad física y practicar deporte, una política pública que respalda nuestro Gobernador Alberto Weretilneck para las personas mayores”.

Los Juegos Nacionales Adultos Mayores (anteriormente Juegos Evita Adultos Mayores) tendrán su inauguración en Salta este lunes por la tarde y mañana martes comenzará la competencia deportiva.

Las y los representantes rionegrinos saldrán a escena en ajedrez, sapo, circuito de habilidades motrices, tejo, newcom, tenis, orientación, tenis de mesa, pádel y truco.

Cabe destacar que para llegar a esta instancia, las y los competidores de la provincia obtuvieron su clasificación a través de los Juegos Rionegrinos para Personas Mayores, los cuales se desarrollaron entre julio y agosto convocando a miles de residentes mayores de 60 años.

Capacitación para el uso del BOT MEX-IA en Ramos Mexía

mié Sep 3 , 2025
La semana pasada se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a los trabajadores municipales de Ramos Mexía, orientada al uso del BOT MEX-IA, el nuevo asistente virtual de la Municipalidad. Este sistema innovador, disponible en WhatsApp y Telegram, permitirá agilizar trámites administrativos durante las 24 horas del día […]

