Becas educativas: última instancia de cara al listado definitivo

Este miércoles estará listo y publicado en la Web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, el listado provisorio de estudiantes que se inscribieron para acceder a las becas universitarias y terciarias.

Este programa forma parte de una política educativa concreta por parte del Gobierno de Río Negro para acompañar las trayectorias académicas de las y los estudiantes, tanto dentro como fuera de la provincia.

El monto de cada beca se encuentra establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026. Uno de los requisitos, es que los ingresos mensuales del grupo familiar del estudiante que solicitó la beca, no superen la suma de $1.129.800 netos.

Recientemente finalizó la etapa de la recepción de la documentación correspondientes lo cual posibilita la confección del listado provisorio de las y los estudiantes.

Es importante tener en cuenta que quienes no figuren en ese listado, tendrán tiempo hasta el 10 de julio para hacer reclamos y consultas al correo electrónico becasrionegro@gmail.com

En cuanto al listado provisorio, Aurelia Sosa, Subsecretaria de Innovación y Planeamiento, explicó que a partir del mismo se hará un análisis de toda la documentación, requisitos y condiciones establecidas por el Consejo Provincial de Becas: “Lo llamamos provisorio porque puede pasar que a algún estudiante le faltó alguna documentación, no se ve reflejado en el listado y puede tener esa instancia para efectivizar su reclamo”, señaló.

Finalizada esta etapa, quedará el listado definitivo de todas y todos los estudiantes que accederán a este beneficio “Es una política educativa que el Gobierno de Río Negro impulsa para poder garantizar y acompañar las trayectorias en la educación superior. Es clave para los proyectos de vida que tienen los estudiantes rionegrinos” resaltó Sosa.