La Provincia acercará el Registro Civil Móvil y otros servicios a Maquinchao

El próximo miércoles 21 de octubre, el Gobierno de Río Negro llevará adelante una jornada de atención conjunta en Maquinchao, con la presencia del Registro Civil Móvil, el Registro de la Propiedad Inmueble y Personas Jurídicas, para que los vecinos puedan realizar trámites, consultas y recibir asesoramiento en un mismo lugar.

La actividad se desarrollará en el Centro Comunitario Aero Club, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Julián Pérez. El Registro Civil Móvil atenderá de 9 a 15, mientras que el Registro de la Propiedad Inmueble y Personas Jurídicas lo harán de 12 a 15.

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó: “Tenemos una premisa muy clara que nos marca el gobernador Alberto Weretilneck: hacerle la vida más fácil a los rionegrinos. Por eso llevamos los organismos a cada localidad, para que los vecinos puedan resolver sus trámites, hacer consultas y recibir asesoramiento sin tener que viajar a otras ciudades. Queremos un Gobierno cercano, que esté presente y que dé respuestas concretas”.

Durante la jornada, el Registro Civil Móvil realizará trámites de documentación y atenderá consultas vinculadas al DNI. Por su parte, el Registro de la Propiedad Inmueble brindará asesoramiento gratuito a través del programa Casa Segura, destinado a proteger la vivienda familiar y fortalecer la seguridad jurídica de los propietarios.

Asimismo, desde la Inspección General de Personas Jurídicas se ofrecerá asesoramiento y atención de consultas para asociaciones civiles, fundaciones y sociedades, facilitando el acceso a información sobre trámites, requisitos y gestiones vinculadas con estas entidades.

Esta iniciativa forma parte del trabajo que impulsa el Ministerio de Gobierno y Trabajo para fortalecer la presencia territorial de los organismos provinciales, simplificar las gestiones y evitar que los vecinos tengan que trasladarse a otras localidades para recibir atención y asesoramiento.