Sigue el corte en la Ruta Nacional 23 por la crecida del arroyo Nahuel Niyeu

Vialidad Nacional informó que continúa interrumpida la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 23, entre Valcheta y Ramos Mexía, debido al escurrimiento de agua sobre la calzada en la zona del desvío del arroyo Nahuel Niyeu.

Las intensas lluvias registradas en la meseta rionegrina provocaron un aumento del caudal del arroyo, cuya crecida obligó a interrumpir el tránsito desde el mediodía del jueves 15 de octubre.

Según se informó, el corte se mantendrá durante toda la noche y hasta que las condiciones permitan realizar las primeras evaluaciones para determinar el estado de la zona y las condiciones de seguridad para la circulación.

Ante esta situación, se solicita a los conductores respetar las indicaciones del personal policial y evitar acercarse al sector del corte hasta que estén dadas las condiciones para habilitar el tránsito.

Se recomienda a quienes deban viajar por la región mantenerse informados sobre el estado de la ruta antes de emprender el recorrido.