Río Negro brindó servicios y asesoramiento a más de 100 vecinos de Maquinchao

El Ministerio de Gobierno realizó esta semana una jornada de atención integral en Maquinchao, donde más de 100 vecinos pudieron realizar trámites y recibir asesoramiento a través de los equipos del Registro Civil, Personas Jurídicas y el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).
El Registro Civil realizó alrededor de 90 trámites, mientras que cinco instituciones recibieron asesoramiento sobre personerías jurídicas, una herramienta fundamental para fortalecer su organización y avanzar en la formalización de sus actividades.
Por otra parte, siete familias se acercaron a conocer el programa Casa Segura, que facilita el acceso gratuito al Régimen de Protección de la Vivienda en distintas localidades de Río Negro.
Esta iniciativa permite proteger jurídicamente la vivienda familiar frente a determinadas deudas contraídas con posterioridad a su inscripción en el régimen, con el objetivo de resguardar el hogar. Las personas interesadas en obtener más información pueden ingresar al sitio web del RPI: https://www.rpi.rionegro.gov.ar/.
De esta manera, el Ministerio de Gobierno continúa acercando sus organismos al territorio, facilitando el acceso a trámites y brindando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos y las instituciones.