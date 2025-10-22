La Neuquinidad y JDRN con agenda conjunta para el Congreso

Realizaron una reunión de trabajo entre ambos gobernadores y los principales candidatos para fortalecer la defensa de los intereses provinciales de Neuquén y Río Negro.

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck, mantuvieron un encuentro junto a los candidatos a senadores y diputados de ambas fuerzas. Durante la reunión se analizaron los temas que serán prioritarios en la agenda conjunta a partir del 10 de diciembre, con el objetivo de fortalecer el trabajo en equipo, coordinar estrategias en el Congreso Nacional y proyectar una participación activa en áreas clave como la Comisión de Energía.

“Es muy importante que Rio Negro y Neuquén trabajemos juntos”, aseguró Figueroa mientras Weretilneck lo consideró “otro paso clave para consolidar una agenda norpatagónica fuerte en el Congreso”.

Del encuentro participaron los candidatos a senadores y diputados por La Neuquinidad, Julieta Corroza, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren; y sus pares de Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López, Andrea Confini y Pablo Muena.

“Para la Argentina que viene, es fundamental que Río Negro y Neuquén aporten lo que el país necesita: producción, desarrollo y divisas”, destacó Figueroa, subrayando que ambos distritos deben ocupar el lugar que merecen en el nuevo diseño federal. En ese sentido, planteó la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación más justa, recordando que “Neuquén es una de las provincias más castigadas en el reparto de recursos. De cada 100 pesos que aportamos, nos vuelven apenas 51”.

El mandatario neuquino remarcó que las regalías no pueden ser consideradas un privilegio, sino el resultado del trabajo y la producción sobre recursos no renovables, y que por eso deben tener un tratamiento diferencial. “Hace décadas que la ley de coparticipación no contempla quién recibe regalías y quién no. Es hora de que eso cambie”, sostuvo.

El gobernador Alberto Weretilneck valoró el encuentro y sostuvo que “Neuquén y Río Negro comparten una idea y un destino de desarrollo, de energía, de producción y de trabajo genuino”. Destacó además que ambas provincias “han demostrado que, cuando las decisiones se toman desde el territorio y no desde un escritorio en Bueno Aires, los resultados llegan y benefician a nuestra gente”.

Weretilneck remarcó la importancia de construir una representación parlamentaria con identidad propia: “No vamos a Buenos Aires a obedecer órdenes, vamos a defender lo que producimos, lo que generamos y lo que necesitamos para seguir creciendo. Tenemos los recursos, la capacidad y la visión. Lo que hace falta es que las provincias productoras tengamos más voz y más peso en las decisiones nacionales”.

Figueroa también subrayó la importancia de que los representantes neuquinos respondan únicamente al pueblo de la provincia: “Necesitamos legisladores que defiendan los intereses de nuestras provincias, no los de Buenos Aires. Nuestros candidatos representan la Neuquinidad, la defensa de nuestro modelo de vida, de la educación pública, la ciencia y la tecnología, y del desarrollo con identidad propia”.

Finalmente, destacó además el carácter histórico y estratégico de la alianza entre Neuquén y Río Negro: “siempre nuestras provincias han estado hermanadas. Primero por sus ciudadanos, y hoy también por una complementación económica. Al haber llenado el mercado local y regional, necesitamos del mar para monetizar nuestra producción a través de un puerto patagónico. Nos une una alianza económica y también una alianza política muy fuerte: dos proyectos provinciales que se sientan en el Congreso a defender los intereses de su gente. Tenemos mucho para aprender mutuamente en producción, en turismo, en desarrollo; y compartimos un horizonte exportador común. Todo está dado para crecer juntos, en equipo y en conjunto”.

Weretilneck cerró señalando que “la defensa del federalismo se ejerce con hechos, con trabajo y con unidad”, y agregó que Río Negro y Neuquén “tenemos la energía que el país necesita y la decisión de que esa riqueza sirva primero a nuestra gente, por eso la etapa que viene requiere provincias firmes, con representación propia y una voz patagónica que se haga escuchar en la Argentina”.