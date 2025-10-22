Abrió un concurso de cortometrajes con identidad rionegrina

Hasta el 28 de noviembre la Secretaría de Cultura de Río Negro mantendrá abierta la convocatoria para presentar proyectos de cortometrajes de ficción con una duración máxima de 30 minutos.

El concurso tiene como fin convocar proyectos que reflejen el imaginario de las localidades y distintas regiones rionegrinas dentro de las cuales pueden estar producciones pensadas para la programación de eventos locales, fiestas populares y aniversarios de toda la provincia.

Los cortos que se presenten deberán realizar su rodaje en Río Negro (se admitirá hasta un 20% fuera de la provincia) con un equipo técnico de al menos 80% de integrantes con residencia comprobable en el territorio provincial. Cada propuesta deberá incluir productor/, director/a y guionista y podrá pertenecer a los siguientes géneros: Thriller, Terror, Acción, Aventura, Catástrofe, Ciencia Ficción, Comedia, Drama, Fantasía, Musical.

Las producciones se deberán enviar a fomentoaudiovisualrionegro2025@gmail.com con fecha límite el 28 de noviembre. Se seleccionarán 4 cortometrajes de ficción con una duración máxima de 30 minutos que serán anunciados el 2 de febrero de 2026. Cada proyecto recibirá un aporte de $10.000.000 para la producción integral.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro a través de la Secretaría de Cultura continúa con la promoción del desarrollo del sector audiovisual de la provincia y el fortalecimiento de la identidad rionegrina.