Llego el vagón turístico que será la oficina de Turismo de Comallo y Maquinchao

Ricardo Manrique 6 horas ago

Los vagones ya llegaron a Comallo y Maquinchao, y serán parte de los nuevos Centros de Atención al Visitante, espacios pensados para recibir y orientar a turistas que recorren la Región Sur.

Además, el proyecto incluye la instalación de tótems informativos, miradores y áreas de descanso para disfrutar la inmensidad de la estepa patagónica.

En el ingreso a cada localidad, el histórico vagón de tren será transformado en la nueva Oficina de Informes Turísticos, integrándose al “Corredor Turístico de la Estepa”, una iniciativa que busca fortalecer la identidad y el desarrollo turístico de la región.

En los próximos días, la empresa encargada iniciará los trabajos finales para completar la obra, que representa un importante impulso para el turismo local y regional.

Estas acciones forman parte del trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo y Deporte de Río Negro y los municipios de Comallo y Maquinchao, con el objetivo de poner en valor la historia ferroviaria y potenciar la oferta turística de la Región Sur.

