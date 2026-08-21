Comenzó el trabajo articulado entre Taller Amanecer y alumnos del CET 26 de Jacobacc

Estudiantes y referentes del Taller Amanecer llevan adelante tareas de reacondicionamiento del invernadero, en una iniciativa que combina aprendizaje, trabajo colaborativo y puesta en valor de espacios productivos.

Comenzó un trabajo articulado entre el Taller Amanecer y estudiantes del CET N.º 26, con el objetivo de reacondicionar y poner nuevamente en valor el espacio de invernadero.

Durante esta primera etapa, los alumnos llevan adelante distintas tareas que incluyen la preparación del suelo, la colocación y acondicionamiento de aberturas y la construcción de canteros, avanzando de manera conjunta en la recuperación del espacio.

La iniciativa busca generar una experiencia de aprendizaje práctico, promoviendo el trabajo colaborativo y la participación de los estudiantes en un proyecto concreto que permita fortalecer las actividades que se desarrollan en el invernadero.

Como parte de las próximas etapas, se prevé finalizar con la instalación de un sistema de riego, una obra que permitirá mejorar las condiciones de producción, optimizar el uso del espacio y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el invernadero.

El trabajo conjunto entre el Taller Amanecer y el CET 26 representa una experiencia que vincula educación, formación práctica y producción, poniendo en valor los conocimientos adquiridos y el compromiso de los estudiantes con su comunidad.