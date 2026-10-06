Jacobacci será sede de una importante capacitación sobre hidatidosis

Jacobacci será sede el 8 y 9 de octubre de una capacitación sobre hidatidosis destinada a fortalecer las herramientas de prevención, diagnóstico y abordaje de la enfermedad. La actividad reunirá a referentes del sistema público de salud y estará dirigida principalmente a médicos generalistas, residentes y profesionales que se desempeñan en el primer nivel de atención y en áreas rurales de la provincia.

El XVIIº Curso de Epidemiología, Diagnóstico y Tratamiento de la Equinococosis Quística/Hidatidosis Humana – Curso FASE (Focused Assessment with Sonography for Echinococcosis) incluirá además una Reunión de Evaluación del Programa de Control de la Equinococosis Quística.

La capacitación tendrá una carga horaria total de 20 horas, distribuidas en ocho módulos teóricos y dos prácticos, y contará con una evaluación final avalada por el Ministerio de Salud.

Innovación y autonomía en el primer nivel de atención

Debido a la escasez de especialistas en diagnóstico por imágenes en parajes y áreas rurales, el Curso FASE entrena a los médicos locales en el uso del ecógrafo para la detección de la hidatidosis abdominal.

La capacitación permitirá a los profesionales rurales no solo realizar cribados o encuestas poblacionales (screening), sino también clasificar los quistes según su localización, tipo y tamaño, determinando qué casos tratar localmente bajo las Normas Provinciales vigentes y cuáles derivar a centros de mayor complejidad.

La ecografía constituye una herramienta clave en territorio por ser un método no invasivo, inocuo, rápido, de bajo costo y con la mayor sensibilidad y especificidad disponible para el abordaje de la enfermedad.

Alto impacto sanitario e integración teórico-práctica

Con un cupo limitado para garantizar una relación pedagógica óptima de 5 a 6 alumnos por ecógrafo, el módulo práctico incluirá el examen de más de 50 casos normales y patológicos, además de jornadas dedicadas al cribado poblacional en niños y al seguimiento clínico de casos detectados.

El cuerpo docente estará conformado por profesionales y especialistas con amplia trayectoria en la temática, entre los que se destacan la Dra. María Hebe Tissot, los Drs. Juan Carlos Salvitti, Mariano Sobrino y Medina, junto a los Médicos Veterinarios Eugenia Arzuaga, Daniel Araya y Oscar Díaz.

Históricamente, los catastros ecográficos realizados por los profesionales formados en este curso han permitido detectar de forma temprana más del 50% de los casos en población pediátrica, reduciendo sensiblemente el riesgo de complicaciones y asegurando el seguimiento de los pacientes en sus lugares de origen.

Coordinado por el Departamento de Zoonosis y la Coordinación de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Río Negro, implementa de forma ininterrumpida desde el año 2000 el entrenamiento en ecografía FASE para consolidar la cobertura geográfica y la equidad en el acceso a la salud pública en toda la provincia.