La Escuela Primaria 73 de Comallo cumplió 100 años

El Gobernador Alberto Weretilneck celebró, junto al Intendente Raúl Hermosilla y la comunidad educativa de Comallo, los 100 años de la Escuela Primaria 73 “Libertadores de América”, una institución que a lo largo de este siglo formó generaciones de vecinos y vecinas, y que cuenta con espacios refaccionados con fondos provinciales. El festejo estuvo acompañado por la entrega de aportes para más obras que seguirán mejorando la calidad de vida y generando trabajo local.

La jornada fue una oportunidad para celebrar una historia compartida y reafirmar el compromiso de la Provincia con la educación pública y el desarrollo local. El Gobernador puso en valor el rol de la escuela como espacio colectivo y pilar de la localidad. “Cuando la comunidad, las familias, los docentes y el Estado trabajan juntos, es cuando la educación más crece, más avanza y mejor está”, expresó Weretilneck.

Durante los últimos meses, la Escuela fue completamente renovada en articulación con el Municipio, con una inversión provincial superior a $220 millones que mejoró la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del edificio.

En ese sentido Weretilneck remarcó la importancia de la inversión provincial y municipal en infraestructura escolar: “Nos alegra poder formar parte de estos 100 años no sólo con la escuela abierta, sino con esta obra fantástica que llevó adelante Raúl y todo su equipo. Quedó una escuela para muchos años más, y para seguir construyendo futuro”.

Por su parte, el Intendente Hermosilla, exalumno de la institución, compartió un testimonio personal y resaltó el valor simbólico de la escuela en la historia de Comallo. “Esta es mi casa, aquí me crié. Esta escuela me salvó a mí y a mi familia, nos abrazó cuando no teníamos dónde vivir. Aquí pasé siete años maravillosos de mi vida”, recordó.

Además, destacó la articulación con la Provincia para concretar la remodelación: “Los trabajadores que estuvieron aquí son todos papás de chicos que vienen a esta escuela. Con cada ladrillo estaban mejorando el lugar donde sus hijos iban a aprender”.

Obras que fortalecen a la comunidad educativa

La renovación integral incluyó la refacción de sanitarios, la construcción de un baño adaptado, la colocación de nuevas aberturas, pintura general, arreglos en el SUM, un cerco perimetral nuevo y mejoras en veredas y techos.

Durante el acto conmemorativo se entregaron reconocimientos y se descubrió una placa alusiva. “La escuela creció, se renovó, pero nunca perdió el alma: la de alojar a cada niño y niña con amor y respeto”, expresó su Directora, Esther García.