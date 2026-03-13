La Defensoría del Pueblo atenderá en Varias localidades de la Región Sur

La Defensoría del Pueblo atenderá consultas y reclamos en las localidades de Jacobacci, Laguna Blanca, Mencué, Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli y Cerro Policía.

Además, recorrerán centros de salud y escuelas a los fines de recabar información sobre las condiciones edilicias y, a través de entrevistas a sus autoridades, se requerirá conocer cuestiones relacionadas a la accesibilidad, conectividad, insumos, mantenimiento, capacitación, forma de gestión, entre otros temas.

La Defensoría del Pueblo defiende y protege los derechos de todas las personas frente a los incumplimientos de la administración pública provincial. Supervisa el funcionamiento de las instituciones públicas (hospitales, comisarías, Ipross, escuelas, etc.) y el de las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, gas). Es también función del organismo de control provincial brindar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas a la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; discapacidad; violencias; niñez y adolescencia; como así también promover la protección del medio ambiente.

Cronograma

Martes 17 de marzo

Ing. Jacobacci

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 11 a 13

Laguna Blanca

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 11 a 12

Mencué

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 13 a 14

Miércoles 18 de marzo

Pilcaniyeu

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 9 a 10

Comallo

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 10.30 a 11.30

Clemente Onelli

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 11.30 a 12.30

Jueves 19

Cerro Policía

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 11 a 13