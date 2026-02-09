Región Sur: Atención de reclamos y relevamiento de escuelas y centros de salud

Del 9 al 13 de febrero: la Defensoría del Pueblo atenderá reclamos y visitará escuelas y centros de salud en 11 localidades rionegrinas.

Durante la semana que viene, la Defensoría del Pueblo estará presente en 11 localidades rionegrinas: Dina Huapi, El Cuy, Colan Conhué, Ñorquinco, Mamuel Choique, Ojos de Agua, Prahuaniyeu, Cervantes, Fernández Oro, Conesa y Mainqué.

Asesores del organismo atenderán, de forma presencial, consultas y brindarán asesoramiento sobre las diferentes cuestiones que aquejan a la ciudadanía. Además, recorrerán escuelas y centros de salud a los fines de recabar información sobre las condiciones edilicias y, a través de entrevistas a sus autoridades, se requerirá conocer cuestiones relacionadas a la accesibilidad, conectividad, insumos, mantenimiento, capacitación, forma de gestión, entre otros temas.

Cronograma

Lunes 9 de febrero

Dina Huapi

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 11 a 13

El Cuy

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 11 a 13

Colan Conhué

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 11 a 12

Martes 10 de febrero

Ñorquinco

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 9 a 10

Mamuel Choique

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 11 a 12

Ojos de Agua

Horario: 12.30 a 13.30

Miércoles 11 de febrero

Prahuaniyeu

Lugar: Comisión de Fomento

Horario: 9 a 10:30

Jueves 12 de febrero

Cervantes

Lugar. Juzgado de Paz

Horario: 11 a 13

Fernández Oro

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 11 a 13

Conesa

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 11 a 13

Viernes 13

Mainqué

Lugar: Juzgado de Paz

Horario: 11 a 13