Región Sur: Atención de reclamos y relevamiento de escuelas y centros de salud

Del 9 al 13 de febrero: la Defensoría del Pueblo atenderá reclamos y visitará escuelas y centros de salud en 11 localidades rionegrinas.
Durante la semana que viene, la Defensoría del Pueblo estará presente en 11 localidades rionegrinas: Dina Huapi, El Cuy, Colan Conhué, Ñorquinco, Mamuel Choique, Ojos de Agua, Prahuaniyeu, Cervantes, Fernández Oro, Conesa y Mainqué.
Asesores del organismo atenderán, de forma presencial, consultas y brindarán asesoramiento sobre las diferentes cuestiones que aquejan a la ciudadanía. Además, recorrerán escuelas y centros de salud a los fines de recabar información sobre las condiciones edilicias y, a través de entrevistas a sus autoridades, se requerirá conocer cuestiones relacionadas a la accesibilidad, conectividad, insumos, mantenimiento, capacitación, forma de gestión, entre otros temas.
Cronograma
Lunes 9 de febrero
Dina Huapi
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 11 a 13
El Cuy
Lugar: Comisión de Fomento
Horario: 11 a 13
Colan Conhué
Lugar: Comisión de Fomento
Horario: 11 a 12
Martes 10 de febrero
Ñorquinco
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 9 a 10
Mamuel Choique
Lugar: Comisión de Fomento
Horario: 11 a 12
Ojos de Agua
Horario: 12.30 a 13.30
Miércoles 11 de febrero
Prahuaniyeu
Lugar: Comisión de Fomento
Horario: 9 a 10:30
Jueves 12 de febrero
Cervantes
Lugar. Juzgado de Paz
Horario: 11 a 13
Fernández Oro
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 11 a 13
Conesa
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 11 a 13
Viernes 13
Mainqué
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 11 a 13