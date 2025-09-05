La Defensoría del Pueblo atenderá en la zona andina y región sur

La Defensoría del Pueblo atenderá consultas y brindará asesoramiento, los días martes 9 y miércoles 10, en las localidades de El Manso, Río Villegas, Ñorquinco, Río Chico, Mamuel Choique, Ojos de Agua, Aguada Guzmán y Cerro policía.
Además, el Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental estará presente esos mismos días en la ciudad de San Carlos de Bariloche realizando evaluaciones interdiciplinarias a personas usuarias, monitoreando el servicio de salud mental comunitaria del hospital y los distintos dispositivos.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo recibe quejas relacionadas, entre otras cuestiones, a la atención de la salud; los trámites en la obra social provincial Ipross; pensiones no contributivas por invalidez; infraestructura escolar; problemas con los servicios de luz, agua y gas; inconvenientes con el transporte público de pasajeros; descuentos bancarios inconsultos; maltrato laboral; falta o mala atención dentro de las instituciones públicas.
Cronograma completo
Martes 9
- El Manso
Espacio: Comisión de Fomento
Horario: 9:30 a 10:30
- Rio Villegas
Espacio: Juzgado de Paz
Horario: 11 a 13
Miércoles 10
- Ñorquinco
Espacio: Juzgado de Paz
Horario: 9 a 10
- Río Chico
Espacio: Juzgado de Paz
Horario: 10:30 a 11:30
- Mamuel Choique
Espacio: Comisión de Fomento
Horario: 12 a 13
- Ojos de agua
Espacio: Comisión de Fomento
Horario: 13:30 a 14:30
- Cerro Policía
Espacio: Juzgado de Paz
Horario: 10 a 11.30
- Aguada Guzmán
Espacio: Comisión de Fomento
Horario: 12 a 13