La Defensoría del Pueblo atenderá en la zona andina y región sur

Ricardo Manrique 7 horas ago

La Defensoría del Pueblo atenderá consultas y brindará asesoramiento, los días martes 9 y miércoles 10, en las localidades de El Manso, Río Villegas, Ñorquinco, Río Chico, Mamuel Choique, Ojos de Agua, Aguada Guzmán y Cerro policía.

Además, el Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental estará presente esos mismos días en la ciudad de San Carlos de Bariloche realizando evaluaciones interdiciplinarias a personas usuarias, monitoreando el servicio de salud mental comunitaria del hospital y los distintos dispositivos.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo recibe quejas relacionadas, entre otras cuestiones, a la atención de la salud; los trámites en la obra social provincial Ipross; pensiones no contributivas por invalidez; infraestructura escolar; problemas con los servicios de luz, agua y gas; inconvenientes con el transporte público de pasajeros; descuentos bancarios inconsultos; maltrato laboral; falta o mala atención dentro de las instituciones públicas.

Cronograma completo

Martes 9

  • El Manso

Espacio: Comisión de Fomento

Horario: 9:30 a 10:30

  • Rio Villegas

Espacio: Juzgado de Paz

Horario: 11 a 13

Miércoles 10

  • Ñorquinco

Espacio: Juzgado de Paz

Horario: 9 a 10

  • Río Chico

Espacio: Juzgado de Paz

Horario: 10:30 a 11:30

  • Mamuel Choique

Espacio: Comisión de Fomento

Horario: 12 a 13

  • Ojos de agua

Espacio: Comisión de Fomento

Horario: 13:30 a 14:30

  • Cerro Policía

Espacio: Juzgado de Paz

Horario: 10 a 11.30

  • Aguada Guzmán

Espacio: Comisión de Fomento

Horario: 12 a 13

