Maquinchao: la Policía detuvo a un hombre con condena firme en una causa por abuso sexual

El viernes por la tarde, personal de la Comisaría 25° de Maquinchao concretó la detención de un hombre de 26 años, en el marco de una causa por abuso sexual, tras recibir una orden judicial emitida por la Oficina Judicial de General Roca – Unidad de Ejecución de Pena.

El sujeto, fue condenado a 8 años y 8 meses de prisión efectiva, y al haberse confirmado la sentencia, la Justicia ordenó su detención inmediata.

El procedimiento se realizó sin incidentes y el detenido fue alojado en la unidad policial local, quedando a disposición del sistema judicial para su traslado a una unidad de detención.