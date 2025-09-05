50 vecinos de El Cuy recibieron sus Licencias Nacionales de Conducir

El Intendente José Mellado, la Subsecretaria de Comisiones de Fomento de la Provincia de Río Negro, Sandra Recalt, y la responsable del Área de Seguridad Vial, Viviana Huenul, acompañaron al Comisionado de El Cuy, Jesús Peña, en la entrega de 50 Licencias Nacionales de Conducir a vecinos de la localidad.

Se trató de la primera entrega realizada en El Cuy, que se suma a las ya concretadas en Aguada Guzmán, Laguna Blanca, Mencué y Pilcaniyeu, donde los habitantes también obtuvieron por primera vez sus licencias.

Esta política busca garantizar que los pobladores de los parajes y pequeñas localidades tengan los mismos derechos y oportunidades, evitando traslados a grandes ciudades para acceder a este trámite.

Una acción que ya genera un impacto positivo en distintas comunidades de la Región Sur, fortaleciendo la integración y el desarrollo de toda la provincia.