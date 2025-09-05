Com. Fomento El Cuy Jacobacci Noticia del día Regionales

50 vecinos de El Cuy recibieron sus Licencias Nacionales de Conducir

Ricardo Manrique 7 horas ago

El Intendente José Mellado, la Subsecretaria de Comisiones de Fomento de la Provincia de Río Negro, Sandra Recalt, y la responsable del Área de Seguridad Vial, Viviana Huenul, acompañaron al Comisionado de El Cuy, Jesús Peña, en la entrega de 50 Licencias Nacionales de Conducir a vecinos de la localidad.

Se trató de la primera entrega realizada en El Cuy, que se suma a las ya concretadas en Aguada Guzmán, Laguna Blanca, Mencué y Pilcaniyeu, donde los habitantes también obtuvieron por primera vez sus licencias.

Esta política busca garantizar que los pobladores de los parajes y pequeñas localidades tengan los mismos derechos y oportunidades, evitando traslados a grandes ciudades para acceder a este trámite.

Una acción que ya genera un impacto positivo en distintas comunidades de la Región Sur, fortaleciendo la integración y el desarrollo de toda la provincia.

Next Post

Ñorquincó Regionales

La Defensoría del Pueblo atenderá en la zona andina y región sur

vie Sep 5 , 2025
La Defensoría del Pueblo atenderá consultas y brindará asesoramiento, los días martes 9 y miércoles 10, en las localidades de El Manso, Río Villegas, Ñorquinco, Río Chico, Mamuel Choique, Ojos de Agua, Aguada Guzmán y Cerro policía. Además, el Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental estará presente […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias