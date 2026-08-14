Jóvenes de la Región Sur serán parte del primer Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino

Con 30 jóvenes de distintas localidades, Río Negro puso en marcha su primer Ballet Folklórico Juvenil, una propuesta que busca promover la formación, profesionalización y creación artística, fortaleciendo la identidad rionegrina a través de la danza.

La Secretaría de Cultura de Río Negro anunció la conformación del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino, un nuevo elenco integrado por 30 jóvenes de distintas localidades de la provincia. La iniciativa es parte de una política cultural que impulsa un nuevo espacio de expresión, formación, creación y profesionalización artística para las juventudes que representará la identidad rionegrina a través de la danza folklórica en escenarios locales, regionales y nacionales.

La selección del elenco se realizó luego de evaluar a más de 100 jóvenes de entre 18 y 30 años que participaron de las audiciones desarrolladas en Pilcaniyeu, Valcheta, General Roca y Las Grutas. De esta manera quedó conformado el elenco con 30 bailarines y bailarinas, 15 mujeres y 15 varones, que comenzarán ahora una nueva etapa de formación y producción artística.

La creación del Ballet no solo constituye una nueva oportunidad para las juventudes rionegrinas, también las ubica como protagonistas para que puedan desarrollar sus capacidades artísticas, encontrar un espacio de participación para la creación de nuevas expresiones culturales y construir una trayectoria vinculada a la danza folklórica.

Integrantes del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino

Bailarines

Samuel David Niño — Comallo

Ángelo Lautaro Telmo — Ingeniero Jacobacci

Juan Benavidez — San Carlos de Bariloche

Lucas Nuilcafil — Bariloche

Matías Ezequiel Márquez — San Carlos de Bariloche

César Luis Catriel — Maquinchao

Valentín Rojas — General Enrique Godoy

Valentín Emiliano Rodríguez Sandoval — General Roca

Dylan Rodríguez — San Carlos de Bariloche

Nicolás Eloy Garabito — Cipolletti

Alejo Sebastián Rosas — Villa Regina

Gonzalo Cornejo — Ingeniero Huergo

Lautaro Tahiel Benegas — Viedma

Lucas Leonel Antipán — Sierra Grande

Marcos Pérez — Lamarque

Suplentes

Nelio Tobías Román Planes — Allen

Ignacio Muñoz — Villa Regina

Agustín Aníbal Gabriel Yanquileo — Chichinales

Galván Kevin Leonel — Los Menucos

Santiago Erbín — General Conesa

Bailarinas

Paloma Yenién Benavidez — San Carlos de Bariloche

Camila Lefinir — Viedma

Vanesa Paola Ramos — Valcheta

Constanza Sabugo — General Roca

María Laura Moyano Vigo — San Carlos de Bariloche

Solange Martínez Vera — General Roca

Kiara Bustamante — Ingeniero Huergo

Malena Jaramillo — Ingeniero Huergo

Camila Araceli Martín — General Enrique Godoy

Julieta Matzenbacher Hernández — Catriel

Valentina Falcón — Fernández Oro

Sol Quesada — Villa Regina

Ángeles Selena López — Cipolletti

Agustina Molina Pereyra — Viedma

Oriana Abigail Gallardo — Viedma

Suplentes

Guadalupe Soto — Viedma

Jessica Agustina González — Ingeniero Huergo

Morena Corvalán — General Roca

Magalí Aguirre — Sierra Grande

Evelyn Carrizo — Chichinales