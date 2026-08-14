Jóvenes de la Región Sur serán parte del primer Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino

Con 30 jóvenes de distintas localidades, Río Negro puso en marcha su primer Ballet Folklórico Juvenil, una propuesta que busca promover la formación, profesionalización y creación artística, fortaleciendo la identidad rionegrina a través de la danza.
La Secretaría de Cultura de Río Negro anunció la conformación del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino, un nuevo elenco integrado por 30 jóvenes de distintas localidades de la provincia. La iniciativa es parte de una política cultural que impulsa un nuevo espacio de expresión, formación, creación y profesionalización artística para las juventudes que representará la identidad rionegrina a través de la danza folklórica en escenarios locales, regionales y nacionales.
La selección del elenco se realizó luego de evaluar a más de 100 jóvenes de entre 18 y 30 años que participaron de las audiciones desarrolladas en Pilcaniyeu, Valcheta, General Roca y Las Grutas. De esta manera quedó conformado el elenco con 30 bailarines y bailarinas, 15 mujeres y 15 varones, que comenzarán ahora una nueva etapa de formación y producción artística.
La creación del Ballet no solo constituye una nueva oportunidad para las juventudes rionegrinas, también las ubica como protagonistas para que puedan desarrollar sus capacidades artísticas, encontrar un espacio de participación para la creación de nuevas expresiones culturales y construir una trayectoria vinculada a la danza folklórica.
Integrantes del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino
Bailarines
Samuel David Niño — Comallo
Ángelo Lautaro Telmo — Ingeniero Jacobacci
Juan Benavidez — San Carlos de Bariloche
Lucas Nuilcafil — Bariloche
Matías Ezequiel Márquez — San Carlos de Bariloche
César Luis Catriel — Maquinchao
Valentín Rojas — General Enrique Godoy
Valentín Emiliano Rodríguez Sandoval — General Roca
Dylan Rodríguez — San Carlos de Bariloche
Nicolás Eloy Garabito — Cipolletti
Alejo Sebastián Rosas — Villa Regina
Gonzalo Cornejo — Ingeniero Huergo
Lautaro Tahiel Benegas — Viedma
Lucas Leonel Antipán — Sierra Grande
Marcos Pérez — Lamarque
Suplentes
Nelio Tobías Román Planes — Allen
Ignacio Muñoz — Villa Regina
Agustín Aníbal Gabriel Yanquileo — Chichinales
Galván Kevin Leonel — Los Menucos
Santiago Erbín — General Conesa
Bailarinas
Paloma Yenién Benavidez — San Carlos de Bariloche
Camila Lefinir — Viedma
Vanesa Paola Ramos — Valcheta
Constanza Sabugo — General Roca
María Laura Moyano Vigo — San Carlos de Bariloche
Solange Martínez Vera — General Roca
Kiara Bustamante — Ingeniero Huergo
Malena Jaramillo — Ingeniero Huergo
Camila Araceli Martín — General Enrique Godoy
Julieta Matzenbacher Hernández — Catriel
Valentina Falcón — Fernández Oro
Sol Quesada — Villa Regina
Ángeles Selena López — Cipolletti
Agustina Molina Pereyra — Viedma
Oriana Abigail Gallardo — Viedma
Suplentes
Guadalupe Soto — Viedma
Jessica Agustina González — Ingeniero Huergo
Morena Corvalán — General Roca
Magalí Aguirre — Sierra Grande
Evelyn Carrizo — Chichinales