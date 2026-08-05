El Ballet Rionegrino convocó a 140 bailarines en las audiciones

El proceso de conformación del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino completó sus cuatro instancias de audición con la participación de alrededor de 140 bailarines y bailarinas de distintos puntos de la provincia. Las jornadas se desarrollaron en Pilcaniyeu, Valcheta, General Roca y Las Grutas, y durante las próximas semanas se dará a conocer la selección de los 30 artistas que integrarán el nuevo elenco provincial.

Las audiciones regionales permitieron reunir a jóvenes bailarines y bailarinas en jornadas intensivas de formación y evaluación que se extendieron durante casi cuatro horas en cada sede. El proceso permitió conocer diferentes recorridos, estilos y experiencias vinculadas a la danza folklórica, en una convocatoria que llevó la propuesta a distintos puntos del territorio rionegrino.

El Secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein, señaló que “la creación del Ballet Folklórico Juvenil Rionegrino es una decisión de política cultural que mira al territorio y a las nuevas generaciones. Queremos que nuestros jóvenes tengan espacios donde puedan formarse, perfeccionarse y proyectarse artísticamente sin tener que abandonar su provincia para encontrar esas oportunidades”.

En ese sentido, la coordinadora del área de Danza Contemporánea, Folklore y Tango de la Secretaría de Cultura, Soraya Calderón, destacó que “cerrar esta etapa después de haber recorrido puntos estratégicos de la provincia y haber compartido estas jornadas con tantos bailarines nos genera una enorme satisfacción. Encontramos jóvenes con muchísimo talento, pero también con algo que para nosotros es fundamental: compromiso, identidad y ganas de crecer a través de la danza”.

“Ahora comienza una etapa muy importante, que es la evaluación y selección de quienes van a formar parte del elenco. Sabemos que va a ser una decisión difícil porque detrás de cada audición hay una historia, un recorrido y un sueño. Lo importante es que este proceso ya dejó algo concreto: abrimos una nueva posibilidad de formación y proyección para la danza folklórica en Río Negro”, agregó Calderón.

El nuevo elenco estará integrado por 30 artistas seleccionados a partir de estas instancias regionales. Quienes resulten elegidos comenzarán un proceso permanente de formación, entrenamiento y creación coreográfica destinado a conformar un cuerpo artístico estable que represente y ponga en valor las expresiones folklóricas y la identidad cultural de Río Negro. La nómina de integrantes será anunciada próximamente por la Secretaría de Cultura.