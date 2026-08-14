Clínica de Patín Artístico en Jacobacci

La Escuela Municipal de Patín de Jacobacci invita a sus integrantes a participar de una jornada especial de capacitación junto a Fernanda Raimo, Técnica Universitaria en Deporte de Patinaje y Coordinadora Técnica de la Provincia de Río Negro.
La clínica se realizará el sábado 22 de agosto, en el Polideportivo del barrio Matadero, con dos bloques de actividades:
- 10:00 a 13:00 horas
- 14:00 a 18:00 horas
La propuesta será gratuita y está destinada exclusivamente a quienes forman parte de la Escuela Municipal de Patín.
La jornada representa una oportunidad para incorporar nuevos conocimientos y herramientas, fortalecer las técnicas y continuar acompañando el crecimiento de las y los patinadores de Jacobacci.
¡Una jornada para aprender, compartir y seguir creciendo en el patín artístico!