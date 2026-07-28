La patagonia marcó un hito con su genética en la Rural de Palermo

La ganadería patagónica cerró una de sus participaciones más destacadas en la Exposición Rural de Palermo, con animales que llegaron a las finales de las principales juras y obtuvieron algunos de los máximos reconocimientos de la muestra. Río Negro tuvo un protagonismo especial: las dos cabañas que representaron a la provincia alcanzaron las instancias decisivas y obtuvieron premios, consolidando el crecimiento de una genética desarrollada durante más de 15 años de trabajo sostenido.

La cabaña La Laguna, de General Conesa, obtuvo el premio a la Mejor Vaca con Cría de la raza Angus, mientras que La Cantera, de Viedma, fue distinguida con la segunda mejor ternera Angus Colorada. Los resultados ratifican el nivel alcanzado por la ganadería rionegrina y reflejan el proceso de mejoramiento genético que llevan adelante las cabañas de la provincia.

El desempeño patagónico también quedó reflejado en las distinciones obtenidas por otras cabañas de la región. La Txapela, de Patagones, consiguió el Reservado Gran Campeón; Jotace, también de Patagones, obtuvo el Reservado Gran Campeón Hembra Hereford; San Marón, de Chubut, fue Gran Campeón PP Hereford; y Don Fiotto, de Stroeder, alcanzó el reconocimiento como Tercera Mejor Ternera Colorada.

Para el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, estos resultados representan mucho más que un buen desempeño en una exposición.

“Esta Rural de Palermo fue muy especial para nosotros. La Patagonia demostró que puede competir de igual a igual con las mejores cabañas del país y obtener los máximos reconocimientos. Que las dos cabañas rionegrinas que participaron hayan llegado a las finales y obtenido premios habla del enorme trabajo que vienen realizando nuestros productores y del crecimiento que alcanzó la genética de la provincia”, sostuvo.