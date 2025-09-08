Jacobacci:Se realizó un nuevo curso sobre manipulación de Alimentos

La Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, a través del área de Bromatología, llevó adelante una nueva instancia de capacitación teórica destinada a la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos, una licencia de carácter nacional con validez de tres años y reconocimiento en todo el país.

Esta formación constituye un requisito indispensable para quienes desempeñan tareas en el ámbito comercial y gastronómico, en el marco de la reciente disposición municipal que establece la obligatoriedad de contar con el carnet habilitante.

El encuentro tuvo lugar en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario “Don Elías Chucair”, y contó con la participación de más de 30 vecinos y vecinas que se inscribieron para completar la instancia teórica, paso fundamental en el proceso de certificación.