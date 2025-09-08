Nuevo encuentro de paritarias entre Educación y el gremio UNTER

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación, se reunió con representantes del gremio UNTER en el marco de paritarias.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro y en el mismo se trabajó junto al gremio en una agenda con distintos temas relacionados al sistema educativo de la provincia.

Luego se determinó un cuarto intermedio hasta mañana martes a las 14.

Acerca de la cuestión salarial, el Gobierno presentó una propuesta para complementar el mes de septiembre sobre la cual se continuará trabajando en la jornada de mañana.

Se recuerda que en el último encuentro desarrollado en el mes de agosto se ofreció una suma fija no remunerativa por agente pago por única vez de $20.000 con los haberes de septiembre, la cual fue rechazada por la dirigencia gremial.

Por otro lado, y tal como se viene llevando a cabo en este espacio de diálogo, se acordó continuar trabajando en los distintos temas e inquietudes planteados durante la reunión.

Participaron de la paritaria en representación del Ministerio, la Secretaria de Educación, Silvia Arza; los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa, la Directora General de Educación, Romina Faccio, y la Secretaria de Administración, Mónica Temprano.

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Silvana Inostroza; el Secretario Adjunto, Gustavo Cifuentes, la Secretaria Gremial y de Organización, María Castañeda; y el Vocal gremial Marcelo Nervi, entre otras autoridades.