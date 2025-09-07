El Gobierno de Río Negro lanzó el Plan Provincial de Minería Social (PPMS) para fortalecer comunidades mineras con inclusión, capacitación y empleo sostenible en toda la provincia. Un programa que fue discontinuado por el Gobierno Nacional y que Río Negro hizo propio en beneficio de las comunidades donde existen talleres mineros.

La oficialización del Plan Provincial de Minería Social (PPMS) se hizo mediante el Decreto 735/25, publicado en el Boletín Oficial. Se trata de una política pública impulsada por la Secretaría de Minería, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, destinada a mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades mineras, generar empleo genuino y promover la inclusión social a través del aprovechamiento responsable de los recursos minerales.

Contempla acciones concretas como capacitación técnica en geología, producción y sostenibilidad ambiental; asistencia financiera y técnica para cooperativas y asociaciones; entrega de bienes de capital como hornos y maquinarias; promoción del turismo minero y valorización del patrimonio cultural; y apoyo a ferias y mercados para difundir productos artesanales.

Desarrollo con inclusión

La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó: “Con este plan estamos garantizando que la minería artesanal y a pequeña escala pueda desarrollarse con inclusión, capacitación y agregado de valor. Queremos que nuestras comunidades mineras crezcan de manera sostenible y con empleo de calidad”.

El programa beneficiará a municipios, instituciones educativas, cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles y artesanos, incluyendo picapedreros, orfebres, ceramistas, ladrilleros y lajeros, entre otros. Para Confini, “la clave del PPMS es que prioriza a las personas, apoyando proyectos que transformen la realidad local y fortalezcan el tejido social y productivo de Río Negro”.

Financiamiento provincial

Actualmente hay talleres montados en localidades como Catriel, Choele Choel, Cinco Saltos, Cipolletti, Comallo, Coronel Belisle, Fernandez Oro, Ingeniero Jacobacci, Lamarque, Luis Beltrán, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Sierra Grande y Valcheta, cuyo funcionamiento fue afectado por el desfinanciamiento del Estado Nacional.

Ahora, luego de un relevamiento por cada uno de esos espacios, se podrán reactivar gracias a la inversión del Gobierno de Río Negro.

El financiamiento de los proyectos provendrá del Fondo Fiduciario de Asistencia y Desarrollo de la Actividad Minera, garantizando transparencia y seguimiento a través de convenios y auditorías. Según Confini, “estamos poniendo en marcha un plan integral que no sólo entrega herramientas, sino que abre oportunidades para que cada comunidad minera se integre activamente al desarrollo provincial”.