Se viene el 2° Desafío Aniversario Ñorquincó MTB

Ricardo Manrique 5 horas ago

La Municipalidad de Ñorquincó, a través del Área de Deportes, invita a toda la comunidad y a los amantes del ciclismo a participar del 2° Desafío Aniversario Ñorquincó MTB, que se realizará el domingo 30 de noviembre.

El evento contará con distintas categorías masculinas y femeninas, fomentando la participación de ciclistas de todas las edades y niveles, en una jornada deportiva que combina competencia, recreación y naturaleza.

Será una excelente oportunidad para disfrutar del entorno natural único que ofrece Ñorquincó y compartir una experiencia de deporte y camaradería en el marco del aniversario de la localidad.

