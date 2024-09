Día Mundial de la Rabia: todo lo que tenés que saber para prevenirla

Cada 28 de septiembre es el Día Mundial de la Rabia, una fecha establecida para recordar la importancia de eliminar esta zoonosis a través del esfuerzo mancomunado del Ministerio de Salud Pública, el Gobierno provincial y municipal, y la comunidad de cada región.

El Ministerio de Salud de Río Negro recuerda a todos los rionegrinos que se acerquen al Municipio de su ciudad para consultar por las acciones de vacunación antirrábica y desparasitación de perros y gatos en la región.

La rabia es una zoonosis transmitida por medio de un virus altamente infeccioso, que afecta a animales domésticos y salvajes y se propaga a las personas normalmente por la saliva, a través de mordeduras o arañazos.

Los principales transmisores son los perros y gatos; también los murciélagos y zorros. La rabia no tiene cura, y sin tratamiento previo puede producir la muerte.

Se previene la rabia vacunando todos los años perros y gatos; no teniendo contacto directo con zorros, murciélagos y otros animales silvestres.

¿Cómo reconocer la rabia en animales?

En el caso de los murciélagos se puede observar que no puede volar, que aparecen durante el día y se encuentran en el piso o superficies lisas. La recomendación es no tocarlos; aislarlos con un recipiente (balde, caja, etc.) evitando el contacto con personas, perros y gatos.

En el caso de los perros y/o gatos se puede detectar la rabia cuando presentan cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Cabe destacar que en la Región Patagónica solo circula la variante aérea (la del murciélago) pero en ocasiones puede transmitirse a perros o gatos por mordedura accidental, por ello la importancia de mantener vacunadas a nuestras mascotas.

El departamento de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales del Ministerio de Salud recuerda que, si se encuentra con un animal que posea sintomatologías compatibles con rabia, llame al área de Zoonosis Municipal o a la URESA (Unidad de Salud Ambiental) más cercana:

URESA Viedma: 02920 – 425300

URESA General Roca: 0298 – 4432484

URESA Villa Regina: 0298 – 4461926

URESA Cipolletti: 0299 – 4775472

URESA Cinco Saltos: 0299 – 4980735

URESA Choele Choel: 02946 – 442787

URESA Río Colorado: 02931 – 432222

URESA SAO: 02934 – 422917

URESA Sierra Grande: 02934481092

URESA Valcheta: 02934 – 493232

URESA San Carlos de Bariloche: 0294 – 4426118

URESA El Bolsón: 02944 – 492838

URESA Ingeniero Jacobacci: 02940 – 432076

URESA Sierra Colorada: 02940 – 495021

URESA Los Menucos: 02940 – 492004

Ante la mordedura de un animal, es necesario: