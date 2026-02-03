Jacobacci:Convocatoria para Capacitador en Tornería

La Dirección de Capacitación y Empleo del Municipio de Jacobacci abrió la convocatoria para incorporar un Capacitador en Tornería, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación en oficios.

La búsqueda está orientada a personas mayores de 18 años, con conocimientos en uso y manipulación de torno, interpretación de planos, toma de cálculos y facilidad para enseñar.

Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Capacitación y Empleo (Juan B. Alberdi 380), de 8 a 14 hs.

Hay tiempo para postularse hasta el viernes 6 de febrero.