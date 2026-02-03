Avanza el proyecto del Polideportivo para Los Menucos

La intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro Alejandro Echarren, donde se analizó el avance del proyecto del Polideportivo que se construirá en la localidad, una obra clave para continuar fortaleciendo el deporte y las políticas públicas que se vienen desarrollando en este ámbito.

Durante el encuentro, también se repasó el estado de las obras actualmente en ejecución, entre ellas la construcción de las oficinas de Rentas, una nueva etapa de obra pluvial y viviendas. Asimismo, se avanzó en la planificación de los próximos proyectos a iniciar, como el Centro de Monitoreo, nuevas viviendas y el Polideportivo, que será un espacio fundamental para el desarrollo deportivo, social y comunitario de Los Menucos.