Jacobacci: inicio el curso de “Electricidad del Automotor”

La presentación e inicio del curso de “Electricidad del Automotor”, contó con la presencia del Intendente José Mellado, las secretarias de Gobierno, Obras y Servicios Públicos Karina Perdomo; de Hacienda Idelma Catrín; la coordinadora de Empleo y Capacitación Marisa Pérez; y el capacitador local Andrés Balbontín.

La incripción fue vía Online en el Portal Empleo, se ductará en modalidad Presencial los martes y jueves de 18 a 21hs, y los sábados de 10 a 12hs en el Taller “Buyita” sede de la oficina de Empleo y Capacitación, en Juan Bautista Alberdi 340. En total ser 120 horas. La finalización está prevista paradiciembre.

Los contenidos básicos del curso son:

– Principios de Funcionamiento de los Sistemas eléctricos del Automotor

– Interpretación, e instalación de circuitos eléctricos

– Diagnóstico de fallas y construcción de instalaciones

– Aplicación de los Principios de Funcionamiento de Componentes electromecánicos

– Interpretación e instalación de circuitos eléctricos

– Diagnóstico de fallas y construcción de instalaciones

– Diagnóstico y Reparación de reguladores de voltaje

– Diagnóstico y Reparación del sistema Convencional de encendido

La aprobación requiere el 75% de asistencia; la realización de las actividades previstas y el examen final. Se otorgará un certificado de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, SMATA y el Municipio Jacobacci.

Esta capacitación, gestionada por el equipo municipal en 2024, busca facilitar oportunidades de formación gratuita en oficios, con certificación, para que vecinos y vecinas de todas las edades en Jacobacci accedan o a validen conocimientos por una mayor competitividad en la búsqueda laboral.

