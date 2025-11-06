Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci:Avanza la obra de cordón cuneta y badenes en el barrio Escuela

Ricardo Manrique 15 horas ago

El Gobierno de Río Negro continúa con el fortalecimiento de la infraestructura urbana en Ingeniero Jacobacci, con la ejecución de la obra de cordón cuneta y badenes en el barrio Escuela, una intervención clave que mejorará la accesibilidad y la calidad de vida de 80 familias de la localidad.

El proyecto, que presenta un avance del 15%, contempla 3.200 metros lineales de cordón cuneta y 135 metros cuadrados de badenes, además de trabajos de movimiento de suelo, nivelación de calles, hormigonado e instalación de rampas accesibles. Estas tareas permitirán mejorar el drenaje pluvial, ordenar el tránsito vehicular y facilitar el acceso a la Escuela Primaria 134, especialmente durante los meses de invierno.

Los trabajos son ejecutados por la empresa Shams S.A., con un financiamiento provincial de $488.471.269, en el marco del plan de obras que impulsa el Gobierno de Río Negro para acompañar el crecimiento y desarrollo de las comunidades rionegrinas.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que “esta obra representa mucho más que cordones y badenes: es un paso fundamental hacia una mejor calidad de vida para las familias de Ingeniero Jacobacci. Invertir en infraestructura también es apostar por la educación y por la inclusión”.

Con esta iniciativa, la Provincia reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento de los municipios rionegrinos con obras que transforman el día a día de las vecinas y los vecinos, con el propósito de consolidar un desarrollo territorial más equitativo y sostenible.

