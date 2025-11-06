Jacobacci:Avanza la obra de cordón cuneta y badenes en el barrio Escuela

El Gobierno de Río Negro continúa con el fortalecimiento de la infraestructura urbana en Ingeniero Jacobacci, con la ejecución de la obra de cordón cuneta y badenes en el barrio Escuela, una intervención clave que mejorará la accesibilidad y la calidad de vida de 80 familias de la localidad.

El proyecto, que presenta un avance del 15%, contempla 3.200 metros lineales de cordón cuneta y 135 metros cuadrados de badenes, además de trabajos de movimiento de suelo, nivelación de calles, hormigonado e instalación de rampas accesibles. Estas tareas permitirán mejorar el drenaje pluvial, ordenar el tránsito vehicular y facilitar el acceso a la Escuela Primaria 134, especialmente durante los meses de invierno.

Los trabajos son ejecutados por la empresa Shams S.A., con un financiamiento provincial de $488.471.269, en el marco del plan de obras que impulsa el Gobierno de Río Negro para acompañar el crecimiento y desarrollo de las comunidades rionegrinas.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que “esta obra representa mucho más que cordones y badenes: es un paso fundamental hacia una mejor calidad de vida para las familias de Ingeniero Jacobacci. Invertir en infraestructura también es apostar por la educación y por la inclusión”.

Con esta iniciativa, la Provincia reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento de los municipios rionegrinos con obras que transforman el día a día de las vecinas y los vecinos, con el propósito de consolidar un desarrollo territorial más equitativo y sostenible.