Río Negro reforzó con obras su infraestructura hospitalaria

El Gobierno de Río Negro consolidó durante octubre un intenso plan de trabajo en todo el territorio provincial que incluyó la visita a 21 localidades en donde se inauguraron, recorrieron y licitaron obras esenciales en materia de salud, educación, servicios e infraestructura urbana, con una inversión provincial superior a los $54.000 millones.

Las actividades se enmarcaron en el Plan de Obras Rionegrino 2023-2027 que la Provincia lleva adelante con recursos íntegramente rionegrinos.

Avances del Plan de Infraestructura en Salud 2023-2027

De este modo, octubre fue un mes en donde se avanzó de manera sostenida con el Plan de Infraestructura en Salud 2023-2027, un programa que busca fortalecer la red hospitalaria y de atención primaria en todo el territorio rionegrino.



En este marco, se puso en pleno funcionamiento el nuevo servicio de Guardia del hospital Zonal “Dr. Ramón Carrillo” de San Carlos de Bariloche, un hito que mejora sustancialmente la capacidad de respuesta ante emergencias y, también, el sector de consultorios en el Hospital de Cinco Saltos con el objetivo de optimizar las condiciones de trabajo del personal de salud.

Además, se firmó el contrato para la construcción del Centro de Salud de Mallín Ahogado, que permitirá ampliar la cobertura sanitaria en una zona en crecimiento. Se licitaron los nuevos hospitales de Sierra Colorada y Barda del Medio, dos obras fundamentales que reforzarán la atención médica en la Región Sur y el Alto Valle Oeste.

Asimismo, se realizó una recorrida de obra en la segunda etapa de ampliación del Hospital “Dr. Máximo Laure” de Chimpay, que alcanzó el 42% de avance, y se anunció la licitación del hospital de Darwin, con una inversión estimada en $6.936 millones.