Jacobacci: volvió a circular el Tren Expreso Rionegrino

Luego de un proceso de mantenimiento integral de toda la formación, el Tren Expreso Rionegrino (TER) retomó su servicio regular entre Ingeniero Jacobacci y San Carlos de Bariloche, restableciendo una conexión fundamental para las comunidades de la Región Sur.

Los trabajos, que implicaron una intervención técnica de gran escala, permitieron que el servicio vuelva a unir a Ingeniero Jacobacci con Bariloche, con paradas intermedias en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu.

El TER es servicio de Tren Patagónico con una fuerte impronta social, pensado para mejorar la conectividad de la región y facilitar el acceso a servicios esenciales y permite a las y los vecinos viajar en el día para realizar trámites, consultas médicas, compras o visitas familiares, y regresar a sus hogares de manera cómoda y segura.

Los trabajos fueron realizados en los talleres de San Antonio Oeste. La intervención contó con una significativa inversión del Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, mientras que la ejecución de las tareas estuvo a cargo de Tren Patagónico.

Entre las principales acciones realizadas se encuentra la rectificación completa del motor diésel Scania, junto con el reemplazo de componentes clave, la intervención del sistema de tracción, la revisión de los sistemas de seguridad y la puesta a punto de la transmisión, incluyendo cardán, cajas y rodamientos.

Asimismo, se llevaron adelante mejoras y adaptaciones en el sistema de filtrado de aire, orientadas a optimizar el rendimiento y preservar la vida útil del motor. Estas acciones permiten garantizar un servicio más seguro, confiable y eficiente.

Además, se concretó el recambio total de los discos de ruedas por unidades nuevas, una intervención estructural que garantiza condiciones de circulación segura por los próximos 15 a 20 años.

El servicio volvió a operar con sus dos frecuencias semanales habituales, los días martes y jueves. Parte desde Ingeniero Jacobacci a las 4.00 y arriba a San Carlos de Bariloche a las 8.40. El regreso se realiza a las 17.00, con llegada a Jacobacci a las 21.45.

Con la reanudación del TER, el Gobierno de Río Negro continúa sosteniendo un servicio estratégico para la integración de la Región Sur, garantizando una alternativa de transporte accesible para las familias rionegrinas.