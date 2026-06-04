Más de $17.700 millones para el desarrollo de Río Negro

La Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro acompañó 370 proyectos productivos mediante financiamiento, asistencia técnica y herramientas de fortalecimiento para PYMES y emprendimientos rionegrinos. Dicha estrategia provincial está orientada a fortalecer y acompañar el crecimiento del sector privado.

Durante el último año, la Agencia consolidó un esquema integral de acompañamiento al sector productivo que permitió ampliar el acceso al financiamiento, fortalecer inversiones y brindar herramientas concretas para el crecimiento de las MIPYMES rionegrinas.

Como resultado de este trabajo, se recibieron 466 solicitudes de empresas, emprendimientos y productores de distintas regiones de la provincia, de las cuales 370 accedieron a programas, líneas de financiamiento, asistencia técnica o instrumentos de fortalecimiento productivo.

“El desarrollo económico se construye cuando las empresas encuentran herramientas concretas para invertir, producir y generar empleo. Nuestro objetivo es acompañar cada proyecto y facilitar el acceso a oportunidades que fortalezcan el entramado productivo de Río Negro”, destacó el director ejecutivo de la Agencia, Sergio Iglesias.

A través de distintas líneas y programas impulsados junto a organismos públicos, entidades financieras y herramientas provinciales, se movilizó una inversión superior a los $17.762 millones, destinada al desarrollo de proyectos productivos, incorporación de tecnología, ampliación de capacidad instalada, agregado de valor y fortalecimiento de actividades económicas estratégicas para la provincia.

Uno de los principales ejes de trabajo estuvo vinculado al acompañamiento de empresas para acceder a financiamiento productivo. Durante este período, la Agencia asistió a 219 empresas mediante la emisión de pertinencias y el seguimiento técnico de proyectos que permitieron gestionar créditos por más de $15.046 millones.

A estas herramientas se sumaron programas específicos destinados a promover inversiones estratégicas y fortalecer la competitividad empresarial. En este marco se financiaron proyectos de inversión estratégica por más de $155 millones, iniciativas vinculadas a la emergencia ígnea por más de $160 millones, proyectos del Programa Provincial de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías por más de $192 millones, acciones de mejora de la competitividad por más de $8,4 millones y proyectos de promoción comercial por más de $5,3 millones.