Tren Patagónico suspenderá en junio el servicio entre Viedma y Bariloche

Tren Patagónico realizará una interrupción programada del servicio Viedma– San Carlos de Bariloche durante junio, en el marco de una planificación orientada a optimizar la operación y garantizar estándares de seguridad y calidad acordes a la alta demanda turística de la temporada de invierno.

La medida responde a la ejecución de tareas integrales de mantenimiento sobre la infraestructura de vía y el material remolcado, fundamentales para asegurar un servicio confiable y seguro de cara a la temporada alta de invierno.

Esta decisión prioriza la previsibilidad operativa y la mejora del servicio, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la temporada alta de invierno. Durante este período, la empresa llevará adelante intervenciones técnicas sobre la infraestructura de vía y el material rodante, orientadas a reforzar la seguridad operacional y optimizar la calidad del servicio.

En paralelo, se informa que continuará funcionando con normalidad el servicio Tren Expreso Rionegrino (TER), que conecta Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche, consolidándose como una herramienta clave para la conectividad de la Región Sur.

A partir del 2 de junio, el TER retoma sus frecuencias habituales, luego de un proceso de mantenimiento integral de la formación, que incluyó una intervención técnica de gran escala.

Este servicio, con fuerte impronta social, permite la continuidad del transporte y a las y los vecinos de localidades como Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu acceder a servicios esenciales, realizar trámites y fortalecer vínculos, garantizando conectividad accesible y eficiente.

Desde Tren Patagónico se reafirma el compromiso de continuar trabajando con una mirada provincial, fortaleciendo la integración territorial y consolidando al sistema ferroviario como un eje clave del desarrollo productivo y turístico de Río Negro.