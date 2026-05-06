Vuelve el Tren Expreso Rionegrino y mejora la conectividad en la Región Sur

El próximo 2 de junio se reanuda el servicio del Tren Expreso Rionegrino (TER), consolidando una conexión clave para las localidades de la Región Sur y fortaleciendo la integración territorial de Río Negro.

Luego de un proceso de mantenimiento integral de toda la formación, que implicó una intervención técnica de gran escala, el servicio vuelve a unir Ingeniero Jacobacci con San Carlos de Bariloche, con paradas intermedias en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu.

Los trabajos demandaron un fuerte compromiso y despliegue del personal de la empresa, y fueron realizados en los talleres de San Antonio Oeste. La intervención contó con una inversión significativa por parte de la Provincia, a través del Ministerio de Obras Públicas, mientras que la ejecución de las tareas estuvo a cargo de Tren Patagónico.

En este marco, se realizó la rectificación completa del motor diésel Scania, dejándolo en condiciones equivalentes a nuevo, junto con el reemplazo de componentes clave, la intervención del sistema de tracción, la revisión de los sistemas de seguridad y la puesta a punto de la transmisión, incluyendo cardán, cajas y rodamientos.

Asimismo, se llevaron adelante mejoras y adaptaciones en el sistema de filtrado de aire, orientadas a optimizar el rendimiento y preservar la vida útil del motor. Estas acciones permiten garantizar un servicio más seguro, confiable y eficiente.

Además, se concretó el recambio total de los discos de ruedas por unidades nuevas, una intervención estructural que garantiza condiciones de circulación segura por los próximos 15 a 20 años, en función del espesor y diámetro de las ruedas.

Se trata de un servicio de Tren Patagónico con una fuerte impronta social, pensado para mejorar la conectividad de la región y facilitar el acceso a servicios esenciales. El TER permite a las y los vecinos viajar en el día para realizar trámites, consultas médicas, compras o visitas familiares, y regresar a sus hogares de manera cómoda y segura.

El servicio contará nuevamente con dos frecuencias semanales, los días martes y jueves. Partirá desde Ingeniero Jacobacci a las 4.00, arribando a Bariloche a las 8.40. El regreso será a las 17.00, con llegada a Jacobacci a las 21.45.

Además, se reactiva con tarifas accesibles, reafirmando el compromiso del Gobierno de Río Negro de sostener un transporte público al alcance de toda la comunidad y acompañar el desarrollo de cada localidad de la provincia.