Jacobacci vivió una jornada histórica con inauguraciones y nuevas obras

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó una intensa jornada de trabajo marcada por inauguraciones, apertura de licitaciones y acciones concretas que representan más desarrollo, infraestructura y calidad de vida para los vecinos y vecinas de la localidad.

Uno de los momentos más destacados fue la inauguración del pavimento en el cruce ferroviario de calle Fray Luis Beltrán, una obra estratégica financiada por el Gobierno Provincial con una inversión superior a los 202 millones de pesos, que permitirá mejorar la circulación y la conectividad urbana.

Asimismo, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación de la primera etapa de ampliación de la red de gas natural. La obra contempla una inversión de 247 millones de pesos y la ejecución de 3.600 metros de red, beneficiando a 126 familias jacobaccinas con acceso a un servicio esencial.

Durante la jornada también quedó inaugurada la primera etapa de la obra de cordón cuneta y badenes en el barrio Escuela, que demandó una inversión provincial superior a los 445 millones de pesos y permitió ejecutar más de 3.200 metros lineales de infraestructura urbana.

En otro importante avance para la comunidad, se realizó la entrega de escrituras a familias de Jacobacci junto al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), consolidando el acceso a la propiedad y brindando mayor seguridad jurídica a los beneficiarios.

Además, se recibieron aportes destinados a continuar fortaleciendo el funcionamiento del Hospital Dr. Rogelio Cortizo, una institución fundamental para la atención sanitaria de toda la Región Sur.

Las autoridades destacaron que esta serie de obras e inversiones reflejan el trabajo conjunto entre el Municipio de Jacobacci y el Gobierno de Río Negro, reafirmando el compromiso de seguir impulsando acciones que mejoren la infraestructura, los servicios y el bienestar de toda la comunidad.