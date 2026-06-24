Notebooks y educación de calidad para estudiantes de ESRN Rural Virtual

Con la entrega de 146 notebooks a estudiantes de la ESRN Rural Virtual, Río Negro da un paso significativo en la ampliación del acceso a la educación y la alfabetización digital. La iniciativa acompaña las trayectorias educativas de las y los chicos y fortalece el vínculo con sus familias, en el marco de una política que garantiza que los recursos generados por la actividad energética se transformen en más oportunidades para la comunidad.

Este momento de la entrega de las computadoras resultó inolvidable para toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Río Negro (ESRN) Rural Virtual, ya que acceder a una computadora o dispositivo tecnológico abre un universo de nuevas oportunidades para las y los jóvenes.

En ese marco, tuvieron la oportunidad de visitar la Casa de Gobierno en Viedma donde los esperaba una sorpresa muy particular. En un acto encabezado por el Gobernador Alberto Weretilneck se hizo entrega de las nuevas notebooks las cuales son una herramienta fundamental para que puedan continuar con su trayectoria educativa.

“La verdad que no sabían nada, entonces fue para ellos una sorpresa grandísima. La idea era que sea genuino y la verdad que lo fue. Que se lleven la computadora a la casa no solo tiene un impacto en lo escolar sino en lo familiar” dijo Viviana Huentemil, coordinadora de la ESRN Rural Virtual

Además, destacó el impacto que esta herramienta tendrá en las familias de las y los estudiantes: “Las familias van a poder acceder a ANSES, consultar información y conocer de cerca cómo trabajamos desde la escuela. Hasta ahora, muchas veces ese acercamiento se daba únicamente en las reuniones, donde conocían la plataforma y a los docentes que están detrás de ella. Con estas notebooks podrán involucrarse más, acompañar de manera más activa los procesos de aprendizaje y fortalecer el seguimiento de las trayectorias escolares de sus hijos e hijas”, señaló.

Para concretar esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro invirtió fondos provenientes del bono VMOS, un instrumento logrado por el Gobernador Weretilneck en acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. De esta manera, los recursos generados por la nueva matriz energética provincial se transforman en inversiones estratégicas que llegan directamente a las regiones donde más se necesita.

Huentemil explicó que en el marco de la ESRN Rural Virtual, trabajan alrededor de 80 personas para acompañar diariamente a las y los estudiantes en sus trayectoria “Para que egresen efectivamente, para que puedan seguir sus estudios posteriores así que apostamos a eso, que sea educación de calidad, hay un trabajo muy grande de todo el equipo docente”.

Como ejemplo, Huentemil explicó que en Río Chico los estudiantes asisten a un edificio propio donde dos docentes los acompañan diariamente y, a través de computadoras y una plataforma provista por el Ministerio de Educación, acceden a los mismos saberes curriculares que cualquier otra ESRN. Destacó que el rol de los docentes es fundamental para guiar las trayectorias escolares y acompañar la alfabetización digital, por lo que contar con las herramientas tecnológicas adecuadas resulta vital para el funcionamiento del sistema.