Jacobacci suma más obras de gas e infraestructura

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto al Intendente José Mellado, inauguró obras de pavimento, cordón cuneta y badenes pensando en el desarrollo de Ingeniero Jacobacci y su ordenamiento urbano, garantizando más seguridad y conectividad en la localidad. Además se realizó la apertura de sobres para la ampliación de la red de gas, una obra fundamental que beneficiará a 95 familias, alcanzando un potencial de 126 usuarios.

Financiadas con fondos provinciales, las obras brindan una respuesta directa a demandas históricas de la comunidad, dinamizando la economía local y mejorando la calidad de vida de más familias.

El Gobernador Weretilneck destacó el plan de gas que se lleva adelante en Río Negro: “Estamos llegando a 6.000 familias en los últimos dos años y medio, con obras que marcan un antes y un después en sus vidas”. “Para nosotros es una prioridad total avanzar para que la mayor cantidad de rionegrinos y rionegrinas tengan este servicio básico, mejorando su calidad de vida”.

El Mandatario resaltó lo importante que es “trabajar en una agenda común de temas entre el Municipio, con José a la cabeza, la Provincia y el sector privado, respecto a lo que es urgente, necesario y estratégico”. “No hay Municipio sin Provincia ni Provincia sin Municipio” ratificó.

“Esta obra de gas se suma a las que ya venimos ejecutando con la Municipalidad como la infraestructura en las adyacencias del hospital para dejarlo en condiciones, el cruce ferroviario en calle Luis Beltrán. Todo esto es para contribuir al crecimiento de Jacobacci, que también impacta en el desarrollo de Río Negro, pensando en dejarle un futuro mejor a las generaciones que vienen” finalizó el Gobernador.

Por un lado se presentó la obra de pavimento rígido en el cruce ferroviario de calle Luis Beltrán. La intervención demandó una inversión rionegrina superior a los $202 millones, y se ejecutó con el objetivo de brindar una solución definitiva a un sector que registraba desgaste. El tránsito permanente y las sucesivas reparaciones en redes de agua y cloacas requerían una calzada de alta durabilidad, que a partir de hoy optimizará la circulación vehicular y peatonal, garantizando más seguridad y conectividad en un punto de los más transitados en Jacobacci.

Durante la jornada, en el barrio Escuela se habilitó el cordón cuneta y badenes, tras las obras que significaron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $518 millones. El diseño de estos trabajos contempla criterios de accesibilidad, generando espacios más inclusivos y seguros para peatones y conductores, además que resuelve problemas de escurrimiento de aguas pluviales, atendiendo una demanda histórica de las familias de este sector de la localidad.