El Poder Judicial abrió concursos para cubrir cargos directivos en las Oficinas Judiciales

El Superior Tribunal de Justicia convocó a concursos externos de antecedentes y oposición para cubrir la Dirección General de Oficinas Judiciales y tres cargos la Dirección en tres circunscripciones. Son las máximas autoridades del órgano administrativo más importante del sistema procesal penal.

La convocatoria comprende un cargo de Director o Directora General de Oficinas Judiciales del Poder Judicial de Río Negro, con asiento de funciones en Viedma y competencia en toda la provincia. También incluye tres cargos de Director o Directora de la Oficina Judicial Circunscripcional para la Primera, Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Viedma, San Carlos de Bariloche y Cipolletti, respectivamente.

La convocatoria presenta una diferencia respecto de procesos anteriores para estas funciones: los cargos concursados son permanentes y no a término. Según la resolución, la estabilidad se adquiere conforme a las condiciones previstas en el Reglamento Judicial y, una vez concretada la designación, se obtiene tras seis meses de ejercicio efectivo del cargo y una evaluación satisfactoria de desempeño. Hasta el momento, la permanencia en el cargo era por cinco años.

La inscripción se realiza exclusivamente por vía electrónica, a través del sitio oficial del Poder Judicial de Río Negro, en https://servicios-publico.jusrionegro.gov.ar/adminweb/concursos/view?id=622 El plazo permanecerá abierto hasta el 8 de julio a las 13:30 horas.

Entre los requisitos para postularse se exige poseer formación académica universitaria de grado, con una duración no menor a cinco años, con título oficial expedido por universidad pública o privada autorizada por el Estado. Además, se debe acreditar formación en gestión o administración pública, de empresas o afines; ser mayor de edad; tener ciudadanía argentina y contar con cinco años de ejercicio profesional o de prestación de servicios en el Poder Judicial de Río Negro o en otro Poder Judicial del país.

La resolución también establece que se otorgará preferentemente posición de selección a quienes, además del título de grado requerido, cuenten con titulación oficial de posgrado. Antes de la designación, quienes resulten seleccionados deberán aprobar el examen psicofísico obligatorio.

El proceso de selección comprende una primera etapa de evaluación de antecedentes y oposición, y una segunda etapa de entrevista con los jueces y juezas del Superior Tribunal de Justicia. La evaluación de títulos y antecedentes tendrá un máximo de 20 puntos, la instancia de oposición un máximo de 40 puntos y la entrevista personal con el STJ otros 40 puntos. Para aprobar la totalidad del proceso se deberán reunir al menos 70 puntos sobre 100.

La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia también dispuso la integración del Comité Evaluador, que tendrá a su cargo la ponderación de antecedentes y la evaluación del examen de oposición. Ese comité estará integrado por María Luisa Squetino, exdirectora de la Oficina Judicial Penal de la Tercera Circunscripción Judicial de Neuquén y actual coordinadora del Foro de Responsables de Oficinas Judiciales de JUFEJUS; Fernando Sánchez Freytes, juez de Juicio del Foro de Jueces y Juezas Penales de la Segunda Circunscripción Judicial; y Silvana Mucci, secretaria del Superior Tribunal de Justicia.