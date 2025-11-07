Nuevos estudios para evaluar incremento de agua en parajes de la Región Sur

Equipo técnico del Departamento Provincial de Aguas, junto a personal de Aguas Rionegrinas, realizó una perforación y ensayo de bombeo en Aguada de Guerra y Naupa Huen en vistas a la necesidad de incrementar la dotación de agua en los parajes.

En tanto en la Zona Andina, se llevaron adelante relevamientos geoeléctricos para conocer el subsuelo e identificar los sitios favorables para perforar en El Bolsón y paraje El Foyel.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa realizando mejoras en Comisiones de Fomento y parajes de la Región Sur a través del DPA y ARSA.