Com. Fomento Napa Huen Noticia del día Regionales

Nuevos estudios para evaluar incremento de agua en parajes de la Región Sur

Ricardo Manrique 3 días ago

Equipo técnico del Departamento Provincial de Aguas, junto a personal de Aguas Rionegrinas, realizó una perforación y ensayo de bombeo en Aguada de Guerra y Naupa Huen en vistas a la necesidad de incrementar la dotación de agua en los parajes.

En tanto en la Zona Andina, se llevaron adelante relevamientos geoeléctricos para conocer el subsuelo e identificar los sitios favorables para perforar en El Bolsón y paraje El Foyel.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa realizando mejoras en Comisiones de Fomento y parajes de la Región Sur a través del DPA y ARSA.

Next Post

Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: Valentín Franco ganó el Premio “Joven Emprendedor Rionegrino”

vie Nov 7 , 2025
El joven jacobaccino Valentín Franco (22) fue reconocido con el Premio “Joven Emprendedor Rionegrino”, gracias a su destacado proyecto Sinapxis, una aplicación que entrena la memoria, la concentración y la creatividad. Esta 1° edición fue organizada por la cámara de comercio de Jacobacci. Un innovador “gimnasio para el cerebro” Sinapxis […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias