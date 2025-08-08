Jacobacci: Un regalo del corazón para celebrar el Día del Niño

EL domingo 17 de agosto, la canchita de fútbol 5 del Bicentenario será el escenario de una jornada muy especial. El comerciante Juan Pablo Hernández, vecino querido y comprometido con su comunidad, decidió organizar una actividad gratuita para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de su día de la mejor manera: con juegos, amistad y dulces momentos compartidos.

Bajo la consigna “Arma tu equipo”, los chicos menores de 15 años podrán disfrutar de la cancha sin costo alguno. Pero la propuesta no termina ahí: habrá tortas fritas calentitas y una taza de chocolate para todos, porque la idea es que nadie se quede afuera y que el Día del Niño sea una verdadera fiesta para el pueblo.

“No hay que pagar nada. Es un regalo para todos los niños de mi querido pueblo”, expresó Juan Pablo con emoción, dejando en claro que lo mueve el cariño y el deseo de ver felices a los más pequeños.

Será una oportunidad para que las familias se acerquen, compartan y celebren la infancia en un clima de alegría y unión.

📅 Fecha: Domingo 17 de agosto

📍 Lugar: Canchita de fútbol 5 del Bicentenario

¡Anotate y vení a disfrutar!

Porque los gestos que nacen del corazón son los que más se recuerdan.