Jacobacci Regionales

Jacobacci: Un regalo del corazón para celebrar el Día del Niño

Ricardo Manrique 12 horas ago

EL domingo 17 de agosto, la canchita de fútbol 5 del Bicentenario será el escenario de una jornada muy especial. El comerciante Juan Pablo Hernández, vecino querido y comprometido con su comunidad, decidió organizar una actividad gratuita para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de su día de la mejor manera: con juegos, amistad y dulces momentos compartidos.

Bajo la consigna “Arma tu equipo”, los chicos menores de 15 años podrán disfrutar de la cancha sin costo alguno. Pero la propuesta no termina ahí: habrá tortas fritas calentitas y una taza de chocolate para todos, porque la idea es que nadie se quede afuera y que el Día del Niño sea una verdadera fiesta para el pueblo.

“No hay que pagar nada. Es un regalo para todos los niños de mi querido pueblo”, expresó Juan Pablo con emoción, dejando en claro que lo mueve el cariño y el deseo de ver felices a los más pequeños.

Será una oportunidad para que las familias se acerquen, compartan y celebren la infancia en un clima de alegría y unión.

📅 Fecha: Domingo 17 de agosto
📍 Lugar: Canchita de fútbol 5 del Bicentenario

¡Anotate y vení a disfrutar!
Porque los gestos que nacen del corazón son los que más se recuerdan.

Next Post

Noticia del día Regionales Sierra Colorada

Sierra Colorada: Río Negro construirá un hospital nuevo con fondos del acuerdo petrolero

vie Ago 8 , 2025
El Gobierno de Río Negro construirá dos hospitales totalmente nuevos en Sierra Colorada y Barda del Medio. Las obras serán financiadas mediante el Bono VMOS, una tarifa lograda por el Gobernador Alberto Weretilneck en acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Las obras forman […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias