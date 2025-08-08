Sierra Colorada: Río Negro construirá un hospital nuevo con fondos del acuerdo petrolero

El Gobierno de Río Negro construirá dos hospitales totalmente nuevos en Sierra Colorada y Barda del Medio. Las obras serán financiadas mediante el Bono VMOS, una tarifa lograda por el Gobernador Alberto Weretilneck en acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Las obras forman parte de un plan integral de infraestructura sanitaria que mejorará significativamente la atención médica en toda la provincia.

“Impulsamos este acuerdo con las petroleras porque teníamos una convicción: todo el desarrollo energético tiene que dejar beneficios concretos para la gente. Estos hospitales son parte de esa defensa. Cuidar Río Negro, es transformar los recursos del petróleo en obras reales, que mejoran la vida de nuestras comunidades”, aseguró el Gobernador Weretilneck.

Hospital de Sierra Colorada

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que “con el acuerdo alcanzado por el Gobernador con las empresas petroleras, se construirá el nuevo hospital de Sierra Colorada, que contará con una superficie de 2.600 metros cuadrados y una inversión de U$S10 millones”.

Además, remarcó que “esta importante obra implica que Sierra Colorada tenga un nuevo hospital público con todas las condiciones de habitabilidad y mejoras en todos los servicios que se merece nuestra población”.

La obra contempla la construcción de un moderno edificio de una sola planta, con accesos diferenciados, sector de emergencia y guardia, y una sala obstétrica con atención al recién nacido. Tendrá cinco consultorios externos, vacunatorio, farmacia, laboratorio, boxes de kinesiología y rehabilitación, además de un sector de internación con seis nuevas camas, que se sumarán a las cinco ya existentes.

También contará con un área administrativa completa, espacios de descanso y dormitorios para el personal de salud. En el exterior se construirán un estacionamiento vehicular, accesos para ambulancias y zonas de abastecimiento. La nueva infraestructura triplicará la superficie actual del Hospital “Dr. Feintuch”, que hoy cuenta con 900 metros cuadrados.

Estas nuevas obras representan un paso fundamental en el fortalecimiento del sistema de salud público de la provincia. A través del Bono VMOS, Río Negro transforma los recursos generados por el desarrollo energético en mejoras concretas para su gente.