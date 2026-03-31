Bariloche celebra su identidad productiva con la Fiesta del Chocolate

Bariloche se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate, que se desarrollará del 2 al 5 de abril en el marco de Semana Santa, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la Patagonia y una vidriera del entramado productivo de Río Negro.

Durante cuatro días, la ciudad se transformará en un gran escenario a cielo abierto donde el chocolate deja de ser solo un atractivo turístico para expresar una historia productiva que lleva más de 80 años y que hoy forma parte central de la identidad rionegrina.

La actividad chocolatera, nacida a fines de la década del 40 con la llegada de inmigrantes europeos, evolucionó desde pequeños emprendimientos familiares hasta convertirse en una industria consolidada, con proyección nacional e internacional y fuerte impacto en la economía local. Hoy Bariloche produce más de 2.000 toneladas de chocolate al año, con 30 fábricas activas, cerca de 100 variedades de productos y miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

En este sentido, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que “el chocolate es uno de los mejores ejemplos de lo que representa nuestra provincia: una actividad que nace del trabajo, que crece con identidad y que logra proyectarse al mundo con valor agregado”.

“Detrás de cada producto hay familias, hay historia, hay conocimiento acumulado durante generaciones. Eso es lo que hace único al chocolate de Bariloche y lo que tenemos que seguir fortaleciendo”, agregó.

La Fiesta del Chocolate refleja esa evolución. Lejos de ser únicamente un evento turístico, se posiciona como una celebración del trabajo, la innovación y la capacidad de transformar una materia prima importada en un producto con identidad propia, calidad reconocida y presencia en mercados internacionales.

La edición 2026 volverá a tener como uno de sus principales atractivos la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo, que superará los 200 metros y será realizada por más de 200 maestros chocolateros, en una producción que sintetiza escala, tradición y trabajo colectivo.

Además, la ciudad ofrecerá un paseo temático de más de 600 metros, con actividades interactivas, espectáculos, propuestas gastronómicas y experiencias para toda la familia, consolidando un evento que logra sostener la actividad turística durante todo el año y dinamizar la economía regional.

En esa línea, Banacloy remarcó que “la Fiesta del Chocolate es también una herramienta de desarrollo. Nos permite mostrar lo que producimos, generar movimiento económico y seguir posicionando a Río Negro como una provincia que agrega valor y construye identidad a partir de su producción”.

Con una propuesta que combina cultura, gastronomía, turismo y producción, Bariloche vuelve a poner en escena uno de sus principales emblemas, reafirmando el lugar del chocolate como símbolo de una actividad que atraviesa generaciones y proyecta a la provincia a escala nacional e internacional.