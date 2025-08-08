El Jefe de la Policía de Río Negro recibió al Intendente de Comallo

El Jefe de la Policía, Comisario General Daniel Bertazzo, recibió al Intendente de Comallo, Raúl Hermosilla.

La visita se enmarca en el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el objetivo de afianzar el compromiso en materia de seguridad junto a los jefes comunales de toda la provincia.

Durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con la seguridad en la localidad, así como también cuestiones vinculadas al trabajo diario del personal policial. El encuentro permitió fortalecer el diálogo institucional y avanzar en estrategias de trabajo que beneficien a la comunidad.