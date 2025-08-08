Comallo Regionales

El Jefe de la Policía de Río Negro recibió al Intendente de Comallo

Ricardo Manrique 13 horas ago

El Jefe de la Policía, Comisario General Daniel Bertazzo, recibió al Intendente de Comallo, Raúl Hermosilla.

La visita se enmarca en el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia, con el objetivo de afianzar el compromiso en materia de seguridad junto a los jefes comunales de toda la provincia.

Durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con la seguridad en la localidad, así como también cuestiones vinculadas al trabajo diario del personal policial. El encuentro permitió fortalecer el diálogo institucional y avanzar en estrategias de trabajo que beneficien a la comunidad.

Next Post

Jacobacci Regionales

Jacobacci: Un regalo del corazón para celebrar el Día del Niño

vie Ago 8 , 2025
EL domingo 17 de agosto, la canchita de fútbol 5 del Bicentenario será el escenario de una jornada muy especial. El comerciante Juan Pablo Hernández, vecino querido y comprometido con su comunidad, decidió organizar una actividad gratuita para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de su día de […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias