Jacobacci tendrá el primer tomógrafo de toda la Región Sur

El Gobierno de Río Negro instalará en Ingeniero Jacobacci el primer tomógrafo de la Línea Sur, incorporando por primera vez este nivel de diagnóstico por imágenes a una región donde actualmente los pacientes deben trasladarse para acceder a este tipo de estudios.

La incorporación forma parte del programa de modernización de la salud pública financiado por el crédito del BID logrado por el Gobernador Alberto Weretilneck. Este equipo permitirá dar respuesta desde la propia región ante emergencias, accidentes y patologías en las que disponer rápidamente de una tomografía puede resultar determinante.

El equipo permitirá realizar estudios frente a sospechas de ACV, traumatismos, accidentes y cuadros abdominales complejos, entre otras situaciones que requieren imágenes de alta precisión para definir rápidamente una conducta médica.

Actualmente, muchos de esos casos implican trasladar al paciente por ruta hacia otro hospital. Con el nuevo tomógrafo, el estudio podrá realizarse directamente en Jacobacci y luego integrarse a la red provincial para ser evaluado por especialistas.

Los resultados podrán informarse tanto de manera urgente como programada, aprovechando la nueva infraestructura digital que conectará los establecimientos sanitarios de Río Negro.

En una emergencia, reducir horas de traslado significa mejorar las posibilidades de diagnóstico y tratamiento. También permite evitar viajes cuando el estudio confirma que el paciente puede continuar siendo atendido en su localidad.

La llegada del primer tomógrafo a la Línea Sur representa uno de los ejemplos concretos del criterio que orienta la inversión provincial: llevar capacidad de respuesta hacia el territorio y utilizar la tecnología para achicar las distancias.

La decisión forma parte de una transformación que busca que vivir lejos de los principales centros urbanos no determine la calidad de atención a la que puede acceder un rionegrino.