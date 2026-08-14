Río Negro fija nuevas reglas para el uso de celulares en quirófanos

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto reglamentario de la Ley 5872, que establece criterios claros para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de las áreas quirúrgicas de toda la provincia.

La regulación alcanza a hospitales públicos, clínicas y demás establecimientos que realicen intervenciones quirúrgicas, y apunta principalmente a proteger al paciente, reducir riesgos sanitarios y preservar las condiciones necesarias dentro de estos espacios.

La nueva normativa limita el uso personal de celulares durante las intervenciones y establece restricciones sobre llamadas, mensajes, redes sociales y registro de imágenes o sonidos que no tengan autorización.

Al mismo tiempo, reconoce que la tecnología también es una herramienta de trabajo. Por eso contempla su utilización cuando resulte necesaria para consultar información médica, acceder a protocolos, atender una situación de emergencia o comunicarse por cuestiones directamente relacionadas con la atención del paciente.

Los establecimientos deberán adecuar sus procedimientos internos para ordenar el ingreso, utilización, limpieza y desinfección de estos dispositivos.

Con esta reglamentación, Río Negro incorpora reglas comunes para todo el sistema sanitario y suma una nueva medida orientada a mejorar la seguridad y la calidad de atención.