Abrió la inscripción para la capacitación a cuidadores domiciliarios

Hasta el jueves 20 de agosto se encuentra abierta la inscripción para el Programa de Formación de Cuidadores Domiciliarios que garantizará las condiciones para tramitar la Matrícula de Cuidador Polivalente en Rio Negro.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores de la Provincia de Río Negro en articulación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y está destinada a todas aquellas personas interesadas en desempeñarse en el campo del cuidado de persona así como a aquellas personas que actualmente se dedican de manera informal e idónea al cuidado y acompañamiento de personas mayores en distintas localidades de la provincia.

Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo en la página https://rionegro.gov.ar/ programa/751/formacion-cuidadores con fecha límite el 20 de agosto.

El proyecto surge a raíz de la creciente demanda demográfica en el país dado que el aumento de la esperanza de vida (76-78 años) incrementa la necesidad de cuidadores capacitados en el ámbito domiciliario. En este sentido, esta formación apunta a un nuevo paradigma de cuidados y profesionalización del sector ya que promueve la ética y el cuidado a la vez que permite superar modelos asistencialistas para avanzar hacia un enfoque centrado en los derechos, la dignidad, la autonomía y la independencia de las personas mayores, favoreciendo el “envejecer en el lugar”.

La capacitación tendrá una modalidad virtual (con actividades sincrónicas, asincrónicas y autogestionadas) y una duración de 4 meses (400 horas reloj en total). Además, otorgará el título de “Cuidador Domiciliario” que permitirá luego tramitar la Matrícula de Cuidador Polivalente según la Ley Provincial N.º 3474.

“Estas propuestas son necesarias para la sociedad y mucho más para los adultos mayores en estos tiempos tan difíciles” señaló el Subsecretario de Políticas Públicas y Personas Mayores, Fernando Henríquez, quien destacó además que se “una vez oficializada la matrícula van a ingresar a un listado que va a tener la Secretaría de Trabajo, donde cualquier persona que precise del cuidado de sus adultos mayores pueda ingresar a ese listado y pueda encontrar qué cuidadores domiciliarios están dentro de su localidad”.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Rio Negro continúa con más políticas públicas destinadas a las personas mayores, promoviendo la formación y profesionalización de quienes desempeñan tareas de cuidado y garantiza una atención de calidad brindando nuevas herramientas y oportunidades laborales a quienes elijan desarrollarse en este ámbito.