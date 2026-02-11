Jacobacci: Se viene una nueva edición de la Fiesta Provincial del Michay

Comenzaron los preparativos para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Michay, uno de los eventos más esperados de la región. Durante la jornada se inició el armado del sonido que acompañará las tres noches de celebración, música y encuentro popular.

La XXXIX edición se desarrollará los días jueves 12, viernes 13 sabado 14 de febrero, con una agenda cargada de propuestas artísticas y culturales para todo público.

AGENDA

Jueves: Noche Cristiana.

Noche Cristiana. Viernes: Max Carra , De La Calle y Tributo a Los Redondos .

, y . Sábado: Miguel Ángel Michelena, Grupo Rayún, Los Fronterizos y la tradicional Elección de la Flor del Michay.

Además, el predio contará con la participación de más de 130 puestos de artesanos y microemprendedores, ofreciendo productos regionales, artesanías y propuestas gastronómicas.

La Fiesta Provincial del Michay vuelve a ser un espacio de identidad, cultura y celebración, convocando a vecinos, vecinas y visitantes a compartir tres noches inolvidables.