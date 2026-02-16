La 39° Fiesta Provincial del Michay se vivió a pleno en Ingeniero Jacobacci

Este fin de semana, la comunidad celebró una nueva edición de la Fiesta Provincial del Michay, que ofreció un amplio cronograma de actividades con música en vivo, números de danza, patio de comidas, paseo de artesanías locales y el tradicional sorteo de un automóvil.

La 39° edición de esta tradicional celebración, que rinde homenaje a la flora típica de la región y pone en valor la producción local, se desarrolló en el gimnasio municipal, convocando a vecinos, vecinas y visitantes durante tres jornadas cargadas de identidad y cultura.

La apertura estuvo marcada por la Noche Cristiana. El viernes, el escenario brilló con las presentaciones de Max Carra, De La Calle y Tributo a Los Redondos, en una noche a pura música y energía.

El sábado fue el turno de Miguel Ángel Michelena, Grupo Rayún, Los Fronterizos y el cierre a cargo del Grupo Granizado, coronando una noche de gran convocatoria.

Elección de la Flor del Michay 2026

En el marco de la última jornada se llevó adelante la tradicional elección de la Flor del Michay, sus Pimpollos y, por primera vez, la Semilla.

Flor del Michay 2026: Micaela Quinchafil

Micaela Quinchafil 1° Pimpollo: Camila Guaiquipi

Camila Guaiquipi 2° Pimpollo: Samira Bianchi

Samira Bianchi Semilla: Delfina Michelena Armengol

Las jóvenes representantes llevarán con orgullo el nombre de la fiesta, promoviendo nuestras raíces, cultura e identidad en cada actividad en la que participen.

El intendente José Mellado agradeció a vecinos, vecinas y visitantes por acompañar los tres días de celebración y destacó el trabajo de artistas, emprendedores y organizadores. Además, adelantó que ya se comienza a proyectar la edición número 40 de esta emblemática fiesta popular.